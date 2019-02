Incontro comitato "No Rotaie" con questore della Camera, senatori e parlamentari

«Sabato mattina il Comitato No Rotaie ha incontrato a Padova il Questore della Camera dei Deputati On. Federico D'Incà, il Sen. Giovanni Endrizzi e l'On. Raphael Randuzzi - spiega Liliana Gori, portavoce del Comitato No Rotaie - allo scopo di illustrare loro e condividere il percorso alternativo al SIR3, Stazione-Voltabarozzo. Abbiamo infatti presentato la tratta Stazione-Padova Est, lo scorso 9 febbraio alla stampa, con dettagli e traffico/ora/benefici. Ribadiamo la nostra contrarietà al mezzo pubblico su rotaia ma, qualora non fosse possibile adottare il bus elettrico. La tratta Stazione-Padova Est giustificherebbe maggiormente l’oneroso l’investimento per un trasporto almeno di 5 mila passeggeri/ora».

L'incontro

«L’incontro ha dato modo di avere chiarimenti sull’interrogazione presentata alcuni mesi fa dal Questore della Camera al Ministro Toninelli. I parlamentari, inoltre, hanno concordato - aggiunge Liliana Gori - che sarebbe più economico e immediato il trasporto pubblico elettrico, moderno e altamente tecnologico. All’incontro era presente anche il Dott. Simone Borile che, assieme ai parlamentari presenti, ha manifestato e condiviso la necessità della tratta Stazione-Padova Est - conclude Liliana Gori - per maggiore utilità pubblica. A breve è previsto un ulteriore incontro con il Comitato No Rotaie, direttamente presso il Ministero a Roma».