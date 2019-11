Cronaca Riviere / Piazzetta G. Palatucci, 5

Commemorazione dei defunti: la questura ricorda i suoi Caduti invitando i cittadini

Per la prima volta le due cerimonie in calendario il 2 novembre saranno aperte a quanti vorranno partecipare. La scelta del questore per la vicinanza dimostrata dopo i fatti di Trieste