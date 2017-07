Commercio abusivo in piazza De Gasperi: sorelle straniere multate, merce sequestrata

Due donne straniere, sorelle, residenti in città, sono state multate per commercio ambulante abusivo: sanzione pari a 16mila euro. La merce posta in vendita ai passanti: generi alimentari, cosmetici e abbigliamento è stata sequestrata.

RESIDENTI. È accaduto lunedì mattina, in piazza De Gasperi, nel corso di un’operazione messa a punto dal personale della Squadra Attività Economiche e Investigativa della polizia locale intervenuta in seguito alle segnalazioni dei residenti della zona e dopo vari appostamenti in abiti borghesi.

CONTRASTO AL DEGRADO. "L’intervento degli agenti rientra nell'ambito dei più ampi controlli di contrasto al degrado in città nel rispetto delle leggi vigenti. Analoga attività – precisa il Comando - era già stata effettuata poco tempo fa da parte del personale del Reparto Sicurezza Urbana e proseguirà nei prossimi mesi".