Completamente ubriaco prende a calci e pugni i carabinieri: arrestato un 43enne

Completamente ubriaco è stato fermato dai carabinieri per un controllo e per tutta risposta si è scagliato contro i militari.

L'AGGRESSIONE

L'episodio sabato sera in piazza Vittorio Emanuele a Piove di Sacco: l'uomo, un 43enne originario di Piove di Sacco ma residente a Campolongo Maggiore in provincia di Venezia, pregiudicato, è stato fermato per un controllo in seguito al suo atteggiamento sospetto. Per tentare di sottrarsi al controllo, però, si è ribellato alle forze dell'ordine prendendo tre miliatari intervenuto sul posto a calci e pugni. Dopo essere stato bloccato, per l'uomo sono immediatamente scattate le manette.