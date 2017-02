Completamente ubriaco importuna alcuni clienti del bar: sanzionato un 50enne

Completamente ubriaco importuna i passanti e i clienti. Il fatto martedì attorno all'ora di pranzo all'esterno del bar Orca l'Oca di via Bramante a Padova.



UBRIACO. A causa del comportamento dell'uomo, un 50enne di origine marocchina, in molti hanno deciso di chiamare la polizia: giunti sul posto gli agenti lo hanno identificato: è stato sanzionato per ubriachezza molesta.