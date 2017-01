Completamente ubriaco all'ora di pranzo importuna i cittadini alle poste: sanzionato

Completamente ubriaco all'ora di pranzo è entrato all'interno delle Poste centrali di Padova, in via Garibaldi, infastidendo i cittadini che si trovavano all'interno.



UBRIACO. La segnalazione alla polizia mercoledì attirono a mezzogiorno: l'uomo, un 50enne di origine romena senza fissa dimora, dopo essere entrato nella srtuttura ha importunato a turno i vari clienti dell'ufficio postale. Un comportamento continuo che ha convinto i presenti e i dipendenti ad avvertire le forze di polizia. L'uomo è stato identificato e sanzionato per ubriachezza.