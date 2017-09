Viabilità, completata prima dell'apertura delle scuola la rotatoria di viale Codalunga

La rotatoria in Viale Codalunga ai piedi del cavalcavia Borgomagno, sarà completata come previsto prima di mercoledì, giorno di apertura delle scuole. La notte tra venerdì e sabato è stato steso il primo strato di asfalto e già stamattina la rotatoria è perfettamente percorribile. Nella notte tra sabato e domenica viene steso il secondo strato di asfalto, mentre tra lunedì e martedì si provvede al completamento della segnaletica. Si passerà poi alla realizzazione delle due rotatorie successive partendo da quella con via Trieste che inizialmente sarà disegnata con elementi mobili per poter apportare eventuali modifiche in funzione dell'impatto sui flussi di traffico.

IL TRAFFICO.

L'assessore Andrea Micalizzi, che la scorsa notte ha personalmente seguito le operazioni di asfaltatura e questa mattina è ritornato sul posto con i tecnici per controllare il flusso del traffico commenta: "Ci eravamo impegnati a completare questa rotatoria, che è la principale sull'asse di Viale Codalunga, prima dell'apertura delle scuole e ci siamo riusciti. L'unica incognita è il maltempo previsto per questo week end che potrebbe intralciare la stesura del secondo manto d'asfalto e la tracciatura della segnaletica a terra, ma i lavori sono terminati. Gli effetti sulla circolazione sono molto buoni, con un unico neo per la direttrice di Via Tommaseo, dove si formano ancora delle code di veicoli in entrata alla rotatoria. Abbiamo già fatto una prima modifica e adesso monitoreremo la situazione per alcuni giorni, per vedere se il traffico senza l'ingombro del cantiere e l'ostacolo delle macchine operatrici, si fluidifica e stabilizza. Altrimenti porteremo dei correttivi".

I PROSSIMI INTERVENTI.

L'assessore spiega anche quelli che saranno i prossimi interventi: "Sono previste altre due rotatorie, la prima all'incrocio con Via Trieste e la seconda all'intersezione con Via Giotto. Procederemo per gradi, realizzando inizialmente le rotatorie con elementi mobili che ci consentono degli aggiustamenti. Nel frattempo proseguiranno i lavori di riqualificazione di tutto il Viale con l'allargamento della aiuola centrale, che sarà mantenuta a verde e la realizzazione di una serie di parcheggi a spina di pesce al posto degli attuali in linea, che raddoppierà il numero degli stalli disponibili. Il tratto davanti al Bastione e alle Mura sarà mantenuto libero, allargando anzi il prato, e anche la grande rotatoria verrà completata posando un prato e delle siepi basse che rimandano, come disegno, ai Giardini della Rotonda. Ma tutto il Viale sarà più verde ed ordinato e scendendo dal Cavalcavia Borgomagno avremo una visuale molto più gradevole. Purtroppo Porta Codalunga non c'è più, è stata demolita attorno al 1925. Ma ragionando anche anche con il Comitato Mura abbiamo deciso, in occasione di questo intervento complessivo, di verificare che cosa è rimasto delle fondamenta di Porta Codalunga e del Ponte che c'era sul lato esterno, resti che si trovano sotto Viale Codalunga tra Via Trieste e Via Giotto. Se le condizioni dei reperti lo permetteranno e questo non sarà incompatibile con la realizzazione della viabilità l'idea è quella di riportare alla luce questi reperti, se non del tutto almeno in parte".