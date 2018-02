Sicurezza, il comune di Este lancia l' "App del cittadino" per la segnalazione degli illeciti

Lunedì sera, in Municipio, il presidente del Consiglio Comunale Roberto Trevisan, con il consigliere delegato alla sicurezza Giuseppe Raffo, ha promosso un incontro con alcuni rappresentanti della frazione Deserto, al quale hanno partecipato anche il vicesindaco Aurelio Puato e il comandante della Polizia Locale Gabriele Mighela. Scopo dell'incontro era, in primis, quello di ascoltare i cittadini per poter dare risposte immediate e concrete al fine di contribuire a risolvere il senso di insicurezza conseguente ai furti e allo scippo avvenuti nei giorni scorsi nella frazione. I cittadini hanno manifestato la loro preoccupazione e il loro disagio chiedendo agli amministratori alcuni interventi immediati per aumentare la sicurezza nel quartiere.

Microcriminalità



«Ci siamo attivati immediatamente, con la Polizia Locale e in stretto contatto con il Comando dei Carabinieri, non appena ci sono pervenute le segnalazioni dei fatti occorsi a Deserto – ha dichiarato il consigliere Raffo –. Si tratta di fenomeni di microcriminalità che sono continuamente monitorati dalle forze dell'ordine. La nostra attenzione è sempre massima. In primavera sarà attivo il nuovo sistema di videosorveglianza e verranno installati punti di ripresa anche nelle frazioni, dove organizzeremo servizi dedicati con i Carabinieri in congedo. A Deserto sarà anche potenziata l'illuminazione dell'area parco giochi». «Essere osservatori di ciò che succede nei propri quartieri, segnalando anche in anticipo situazioni sospette, senza creare allarmismi, può esserci di aiuto e rendere più semplici ed efficaci gli interventi – ha detto il comandante Mighela –. Quelli avvenuti nei giorni scorsi sono fenomeni sui quali va posta la giusta attenzione, ma anche la prevenzione gioca un ruolo importante. Vi sarà un maggiore presidio nei luoghi a rischio potenziando i controlli che già effettuiamo quotidianamente. Un grande contributo nel migliorare la sicurezza in città viene anche dalla tecnologia, sia per la prevenzione dei rischi che per la cosiddetta sicurezza partecipata».

L'app



Il comandante ha annunciato la dotazione, da parte del Comune, in via sperimentale, di una nuova applicazione per cellulari e tablet che permetterà ai cittadini – previa registrazione con nome, cognome e numero di telefono - di segnalare, anche con invio di foto, situazioni sospette e attività illecite come ad esempio: abbandono di rifiuti, incendi, aggressioni, persone sospette, infrazioni stradali, truffe. L'applicazione è scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play e mediante il software di cui è dotata gestirà in tempo reale le informazioni, attestandone la veridicità e attribuendo conseguentemente un indice di affidabilità ai “cittadini attivi”. Anche gli utenti non registrati potranno vedere le segnalazioni sulla mappa ma non potranno a loro volta effettuarne. Gli utenti registrati invece possono effettuare segnalazioni ma anche confermare o smentire quelle altrui. L'obiettivo è quello di ottenere soltanto informazioni qualificate ed effettivamente utili alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine. «Questa app ci aiuta a promuovere il senso civico e di responsabilità dei cittadini – commenta il vicesindaco Puato -; confido che insieme agli interventi, ai controlli e al presidio costante, possa dare un contributo determinante per una maggiore sicurezza nella città. E mi fa piacere che alcuni cittadini di Deserto abbiano già dato la propria disponibilità per testare questo strumento».