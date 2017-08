Il Comune di Padova rientra in Anci, sindaco Giordani: "Non possiamo essere tagliati fuori"

La Giunta Comunale, nella riunione di giovedì ha approvato l'adesione del Comune di Padova all' ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Il Comune di Padova è stato membro dell'ANCI fino al 2015, quando una delibera della precedente amministrazione aveva disdetto l'iscrizione a partire dal primo gennaio del 2016.



ADESIONE. L'adesione odierna ha effetto immediato quindi il Comune di Padova è nuovamente e a tutti gli effetti membro dell' Associazione: "E' impensabile che Padova non faccia parte dell'ANCI- commenta il sindaco Sergio Giordani- siamo la 14° città d'Italia e non possiamo certamente essere tagliati fuori da un tavolo nazionale di confronto e studio delle problematiche delle amministrazioni locali. La Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali è un luogo di confronto e negoziazione politico irrinunciabile. Rimanere fuori da questi strumenti di rappresentanza e confronto non ha senso, perché fa perdere alla città importanti opportunità. Non mi stancherò mai di sottolineare che è col dialogo e con il confronto che si risolvono i problemi, anche i più complessi e che non mi lascerò sfuggire alcuna occasione od opportunità per fare il bene della mia città".