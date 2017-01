Città sane OMS d'Italia: il Comune di Padova eletto nel comitato direttivo Nazionale

Il Comune di Padova è stato eletto membro del Comitato direttivo nazionale della Rete città sane dell'Organizzazione mondiale della sanità.

PADOVA NEL COMITATO DIRETTIVO. La nomina è stata conferita nel corso dell’assemblea elettiva della rete nazionale Città sane Oms che si è tenuta lo scorso 20 gennaio a Bologna. In questa occasione sono stati eletti anche il presidente e i 9 componenti del comitato direttivo nazionale che gestiranno l’associazione di Comuni della Rete per il prossimo triennio.

IL SOSTEGNO DEGLI ALTRI COMUNI. Padova, che proprio nel 2017 festeggia i 30 anni di iscrizione alla Rete città sane Oms, ha ottenuto il sostegno alla candidatura da parte di molti comuni. Si citano fra tutti Torino, Milano, Foggia, Udine, Modena. Il comitato elettivo ha riconosciuto e premiato, in particolare, la vitale presenza della città nell'ambito della Rete città sane.

LA PRESENZA NELLA RETE. Nel 2016, infatti, l'Amministrazione comunale ha realizzato 40 iniziative e partecipato a 10 progetti collaborando con numerose realtà del privato sociale per l'organizzazione e la promozione di visite, test e controlli gratuiti per la cittadinanza declinati in chiave di prevenzione delle principali patologie.

COMUNE "CAPOFILA". Più volte, inoltre, il Comune di Padova, che partecipa al progetto Città sane Oms incardinato nel settore Gabinetto del sindaco, è stato individuato come comune capofila per le iniziative indette dal Ministero della Salute e ritenuto punto di riferimento nelle decisioni strategiche in materia di salute pubblica nell'ambito della rete nazionale in coordinamento con l'Organizzazione mondiale della sanità.