Este, nuovo segretario generale per il Comune: è il dottor Francesco Babetto

Nuovo segretario generale per il Comune di Este: ha preso servizio in settimana, infatti, Francesco Babetto, che già ricopre il medesimo ruolo a Rubano dal 1998. Il dottor Babetto presterà dunque servizio grazie alla convenzione siglata dai due Comuni per la condivisione della segreteria generale.

“Sono onorato, Este è bellissima”

Formazione universitaria a Padova, dove ha conseguito la laurea in Scienze Politiche (indirizzo amministrativo), alla quale sono seguiti una specializzazione in “Diritti dell'uomo e dei popoli” e un master in “City Management”. Babetto è segretario generale e responsabile del servizio CED del Comune di Rubano dal 1998 e, dal 2011, anche responsabile Gestione Qualità. Ampia e qualificata esperienza, con incarichi di vertice, presso i Comuni di Piazzola Sul Brenta e Padova, dopo una esperienza nel settore della formazione professionale presso il Centro Produttività Veneto di Vicenza. «Sono onorato di mettere la mia esperienza a disposizione del Comune di Este – dichiara il nuovo Segretario generale -. Una città bellissima, che già conoscevo, e dove sarà un piacere recarsi per lavoro. Ringrazio chi mi ha preceduto e chi, con molta competenza, ha retto la segreteria nella fase di passaggio. Ho già conosciuto diversi collaboratori e sto via via prendendo conoscenza della struttura organizzativa dell'ente. Penso che faremo insieme un ottimo lavoro».

“Efficienza e spirito di squadra”

«La fase di riorganizzazione del personale si sta completando sia con ricollocazioni interne sia con il ricambio di competenze dirigenziali – spiega il sindaco Gallana -. Il nuovo modello organizzativo si basa sul concetto di lavorare per obiettivi con una visione strategica. Sono qualità che ho riscontrato anche nel dr. Babetto che, con le sue competenze ed esperienze qualificate, potrà improntare il lavoro su criteri di efficienza e spirito di squadra».