Il comune di Solesino a caccia di tre nuovi esperti, requisiti: l'essere in pensione

Assumere sì ma pensionati. È questa la nuova “trovata” del sindaco di Solesino Elvy Bentani. A circa 2 mesi dal suo insediamento il nuovo primo cittadino chiede in un avviso pubblico pubblicato sul sito comunale la disponibilità di 3 esperti, ex dipendenti pubblici in pensione, che vogliano lavorare gratuitamente per il comune di Solesino, ed entrare a far parte per 5 anni dello staff del sindaco.

Settori chiave

Lavorare gratuitamente non lo trovate sia giusto? Purtroppo questo è quanto prevede la Legge per i pensionati della pubblica amministrazione, e per questo motivo, il comune di Solesino dal canto suo, ricerca figure esperte in specifici settori chiavi della macchina comunale, e nello specifico il Sindaco di Solesino richiede tre figure ben specifiche per il supporto nei diversi uffici comunali:

n. 1 figura di collaboratore per le materie: segreteria, personale, commercio, ragioneria e bilanci del Comune di Solesino;

n. 1 figura di collaboratore per le materie: lavori pubblici, edilizia privata e urbanistica;

n. 1 figura di collaboratore per le materie: Polizia Locale, sicurezza e videosorveglianza.

Il bando

Per tutti collaboratori il comune richiede una grande professionalità lavorativa avuta prima del pensionamento, come l'aver ricoperto incarichi dirigenziali nei comuni, l'aver svolto incarico di responsabile di settore oppure essere ex ufficiali di Polizia Locale, Marescialli delle Forze Armate, dei Carabinieri oppure ex Ispettori di Polizia di Stato. Una super squadra di tecnici pronti a lavorare, come detto gratuitamente, per per il bene del comune e della collettività. Ecco il link dove trovare il bando che scade il 18 settembre: http://www.comunesolesino.it/avviso-dellesigenza-di-acquisizione-di-prestazioni-professionali-da-parte-di-personale-quiescenza-ti.