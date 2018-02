75 minuti di pura adrenalina: ladies and gentlemen, Liam Gallagher live a Padova

Breve, ma intenso. Anzi, emozionante: Liam Gallagher ha incantato un Gran Teatro Geox esaurito già da mesi in ogni ordine di posto.

Dagli Oasis al nuovo album

Uno dei concerti più attesi della stagione invernale non ha tradito le attese: l'ex front line degli Oasis, band che ha riscritto la storia del Brit pop a cavallo tra gli anni 90 e il 2000, ha saputo tenere il palco per un'ora e un quarto con maestria, alternando canzoni del suo "recente passato" con quelle del suo nuovo album da solista "As you Were", in cima alle classifiche di tutta Europa. Si parte con "Rock'n'roll star" e si chiude con il bis di "Cigarettes & Alcohol'" e "Live Forever". Nel mezzo, il nuovo singolo "Wall of Glass" ma soprattutto "Wonderwall", che nel 1995 ha permesso alla band di Manchester di entrare a tutti gli effetti nella storia della musica mondiale. 75 minuti vissuti con l'adrenalina a mille dai fan di Liam Gallagher, che hanno cantato a squarciagola dalla prima nota all'ultimo secondo. E che si ricorderanno a lungo di questa serata...