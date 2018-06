Vasco Rossi a Padova, il vademecum: parcheggi, divieti, orari e consigli utili

Ci siamo. Uno degli eventi musicali più importanti per la città di Padova è ormai alle porte. Mercoledì 6 e giovedì 7 giugno lo stadio Euganeo è pronto ad accogliere Vasco Rossi, nel doppio concerto-evento che richiamerà almeno 100mila persone. La macchina organizzativa si sta muovendo per consentire a tutti di vivere due giornate di festa. Il rischio maggiore è quello della paralisi del traffico veicolare.

Vasco Rossi a Padova: vietato introdurre bottiglie, droni, cani, borse e bastoni per i selfie

La sicurezza

Per la sicurezza di tutti gli spettatori, sono state imposte alcune regole. Sarà possibili introdurre solo analcolici e bottiglie in plastica da mezzo litro e senza tappo. Vietati petardi, bottiglie di vetro, lattine, droghe, ombrelli, aste per i selfie, attrezzatura fotografica di grandi dimensioni, borse o trolley troppo grandi, spray per le zanzari e puntatori laser. All’ingresso verranno effettuati controlli con metal detector, vietato anche portarsi dietro il cane. Tutti i divieti a questo link. Info: 049/ 8644888

La viabilità

Ciò che maggiormente interessa chi dovrà raggiungere l’Euganeo per i concerti e i padovani che vogliono muoversi nella zona Ovest è la questione del traffico. Il consiglio è quello di non arrivare allo stadio dopo le 17.30, dati i lunghi controlli previsti, discorso che vale anche per chi ha il posto numerato. E’ consigliato utilizzare i bus navetta o recarsi allo stadio con moto e biciclette. I cancelli dell’Euganeo apriranno dalle 16.30. I parcheggi verranno chiusi a esaurimento (costeranno tra i 10 e i 20 euro). Saranno attivi quelli scambiatori già dalla mattina: Limena, Montà, Fiera, Tribunale e quelli delle stazione. Le navette entreranno in funzione dalle 15 e gireranno fino alle 21.15.

Lo stadio

Ogni settore dell’Euganeo sarà contraddistinto da un colore che potete trovare sul biglietto: marrone la gradinata ovest, giallo la tribuna centrale ovest, oro e verde il prato, rosso la Tribuna Fattori, azzurro la tribuna centrale est, rosa la gradinata, bianco la curva nord.

Info utili

Orari

apertura cancelli ore 16.30

apertura biglietteria 16.30, per disabili e accrediti Numero informazioni 049/ 8644888

Parcheggi

Parcheggi Zona Stadio

Per il concerti l'Amministrazione comunale, vista la grande affluenza prevista, ha predisposto una serie di provvedimenti per consentire al pubblico di raggiungere agevolmente lo stadio.

* Park Stadio Euganeo Sud asfalto

* Park Stadio Euganeo Sud area verde

* Park Gran teatro Geox asfalto (Dal parcheggio del Gran Teatro Geox parte un percorso pedonale che si snoda attraverso via Montà, via da Noli e viale Nereo Rocco)

* Park Nord Via Due Palazzi

Park aree verdi saranno disponibili compatibilmente con le condizioni meteo dei giorni degli spettacoli e dei precedenti.

Prezzi variabili da 10 a 20 euro. Posti disponibili fino ad esaurimento

Parcheggi Padova Zona Ovest

Parcheggi di Limena, zone adiacenti a via Cesare Battisti, Limena - Bata e hotel Crowne Plaza (via del Santo);

Area di sosta in via Due Palazzi, con accesso esclusivo da via Montà e da via Sacro Cuore - attenzione: in caso di pioggia l'area di sosta non viene utilizzata;

Parcheggi Padova Zona Est

parcheggio zona Fiera-Tribunale, via Goldoni/via Tommaseo

parcheggio Padova Centro Park (Ex Cledca), incrocio via Gozzi con via Trieste; piazzale Boschetti, via Vecchio Gasometro;

parcheggio Ex Canova, via Sarpi;

parcheggio Central park, via Annibale da Bassano.

Bus Navetta

Il servizio di bus navetta in andata è attivo indicativamente dalle ore 15:00 alle 21:15.

Il servizio di bus navetta al ritorno è attivo dal termine del concerto alla fine del servizio. Servizio navetta € 3, pagamento all’andata.

La linea 1

1. Stanga, inizio Via Venezia, Lato Cittadella 2. fronte Tribunale

3. Stazione

4. Via Sarpi, ex Canova

5. Stadio

La linea 2 congiunge i parcheggi di Limena allo stadio Euganeo.

1. Capolinea: Via Cesare Battisti intersezione con Via 4 Novembre

2. Via Breda prima della rotonda direzione tangenziale, vicino alla ditta Candeo 3. Hotel Crowen Plaza

Al termine del concerto i bus navetta per il ritorno si trovano al parcheggio nord dello stadio Euganeo.

Come arrivare

In auto

Mercoledì 6 e giovedì 7 giugno 2018, indicativamente dalle prime ore del pomeriggio, a seconda delle condizioni del flusso veicolare, potranno venire chiuse le vie di accesso allo stadio Euganeo. Dall'autostrada A4: uscire al casello di Padova Ovest e poi seguire i cartelli "Stadio".

Per chi proviene da Bologna: Uscire a Padova Sud (Padova Industriale o Interporto).

Per chi viene dalla Tangenziale Ovest: Prendere l'uscita "Stadio".

Con i mezzi pubblici

In treno

Stazione Ferroviaria Padova Centrale e prendere l'autobus linea LS (Stazione FS - Piazza Garibaldi - Tangenziale Ovest - Stadio).

In aereo

Arrivando all'Aeroporto Marco Polo di Venezia prendere l'autobus 25A fino alla stazione di Venezia Mestre, poi treno direzione Bologna con fermata a Padova Centrale. A seguire prendere l'autobus linea LS (Stazione FS - Piazza Garibaldi - Tangenziale Ovest - Stadio).

Accesso per diversamente abili

L'organizzatore ha predisposto all'interno del luogo dell'evento uno spazio riservato con disponibilità assegnata con prenotazione - Posti terminati.