Concorso da infermiere: in 5mila candidati per due posti, estratti a sorte 23 supplenti

Servono due infermieri, si candidano in 5.500, con tanto di pullman pronti a partire dal sud Italia per portare i candidati a Padova. Come riportano i quotidiani locali, Ulss 6 Euganea e Azienda ospedaliera hanno messo a concorso due posti.

CINQUEMILA CANDIDATI.

Le iscrizione in complesso hanno raggiunto le 5.512 unità, praticamente equamente divisi tra i due poli sanitari. Tutti sono alla ricerca di un posto fisso. Venerdì 8 settembre alla Kioene Arena faranno il test quelli interessati al posto all’Ulss 16, il 20 settembre toccherà a quelli che ambiscono al posto all’Azienza Ospedaliera. I test verteranno su legislazione, etica del lavoro, professione infermieristica e lingue straniere. Le graduatorie usciranno in autunno, con i primi classificati che entreranno di ruolo, per gli altri ci sarà la lista da cui attingere secondo necessità nei mesi successivi.

ESTRAZIONE A SORTE.

Intanto però l’Uls deve fare i conti con la necessità del turnover in corsia ed è costretta a prendere gli infermieri dalle graduatorie di altre Usl o dalle liste dei neo-laureati, senza concorso fatto. La scelta su chi entrerà in corsia verrà fatta attraverso un’estrazione a sorte. Esaurite le graduatorie delle ex Usl 15,16 e 17, 30 il personale è stato reperito dalle altre sedi del veneto. A obbligare l'Usl al reclutamento fuori concorso è stata la nota del dirigente delle Professioni Sanitarie - giunta ai primi di agosto – che aveva paventato il rischio dell'interruzione di pubblico servizio se non si fosse proceduto all'assunzione immediata di almeno altri 23 infermieri.