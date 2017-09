La carica degli infermieri precari invade la Kioene Arena, in 2mila da tutt'Italia

2.163 infermieri provenienti da ogni parte d'Italia, venerdì mattina si sono presentati alla Kioene Arena per il concorso indetto dall’Usl 6 Euganea. I ragazzi si contendono due posti a tempo indeterminato come infermiere, per uno stipendio netto al mese di 1.400 euro. I candidati hanno risposto a 10 domande a risposta breve in venti minuti. Chi ottiene la sufficienza passe alle fasi successive della selezione, che prevedono un'altra prova pratica e una prova orale.

IL TURN-OVER.

Al termine della selezione, entro fine novembre, verrà redatta una graduatoria con circa un migliaio di nominativi. L'Usl 6 Euganea, ogni volta che avrà bisogno di assumere un infermiere, contatterà i vari professionisti in lista a scorrimento. Entro l'anno l'azienda sanitaria prevede di assumere almeno 50 persone. Il turn-over medio annuale è di 200 infermieri, tra pensionamenti e trasferimenti vari. Molti laureati presenti alla selezione padovana hanno già partecipato ad altri concorsi pubblici. La più recente si è svolta a Ferrara, giovedì scorso, dove i candidati erano 10mila. Tanti concorrenti arrivano dal Sud Italia: Campania, Sicilia e non solo.