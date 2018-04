In 1400 per un posto da ostetrica: mercoledì il concorso indetto dall'azienda ospedaliera

Quasi millequattrocento candidati per un posto di ostetrica all’azienda ospedaliera. Saranno esattamente 1394 a presentarsi alla Kioene Arena mercoledì 18 aprile, per la pre selezione indetta per accedere poi alle altre prove che si terranno i giorni successivi.

Il concorso

Tra i banchi del palasport gli aspiranti a un posto di lavoro all’interno del nosocomio patavino dovranno affrontare una prova scritta. Alla fine solo uno riuscirà a essere assunto e a trovare un posto fisso di lavoro all'interno dell'ospedale.