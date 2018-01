Seminarono il panico a suon di rapine, condanne per 39 anni a sei malviventi

In tutto quattro colpi: due erano falliti, mentre altrettanti erano andati a buon segno, fruttando ben 300.000 euro alla banda. Arrestata, però, nel maggio del 2017. E ora punita: come riporta “Il Mattino di Padova”, infatti, il Gip ha condannato sei dei sette imputati per un totale di quasi 39 anni.

LE CONDANNE

La gang, formata da chioggiotti e siciliani trasferiti nel nostro territorio, aveva messo sotto scacco il Nordest tra il 30 settembre e il 27 novembre 2015. I sei condannati, tuttavia, sono stati tutti assolti dal reato di associazione per delinquere finalizzata alle rapine perché il fatto non sussiste. La pena maggiore è stata comminata a F.G., pregiudicato catanese 26enne già detenuto per un omicidio e condannato ora a nove anni. Le altre pene sono state invece così divise: sette anni per M.D.M., imprenditore padovano di 53 anni; 6 anni e 9 mesi per A.G., 47enne chioggiotto; 6 anni e 8 mesi per F.S., 32 anni; 5 anni e 4 mesi per S.V., 51 anni; 4 anni e 2 mesi per A.D.M, 28 anni. Il Pubblico Ministero aveva invece chiesto condanne per 46 anni e 8 mesi.

LA BANDA

I militari, incrociando controlli e testimonianze, avevano ricostruito i ruoli dell'organizzazione. L'imprenditore padovano era il basista della banda, ovvero colui che si occupava di organizzare i colpi. Il 47enne chioggiotto si occupava invece della logistica, mentre il pregiudicato condannato a nove anni reclutava i rapinatori "trasfertisti" da Catania verso il Veneto e l'Emilia Romagna. Nel corso dell'indagine erano stati sequestrati conti correnti, auto e alcune cassette di sicurezza. Il gruppo era specializzato in rapine in banca con il taglierino.