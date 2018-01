Avrebbe ricevuto un finanziamento illecito, Giustina Destro condannata a otto mesi

Condanna a otto mesi di reclusione (pena sospesa) e 30.000 euro di multa per Giustina Destro: questa la sentenza pronunciata dal giudice Beatrice Bergamasco.

LA VICENDA

Come riportano i quotidiani locali, l'inchiesta riguarda una consulenza da 540.000 euro pagata all'ex sindaca di Padova (che l'ha regolarmente fatturata) dalla società Acqua Pia Antica Marcia dell'imprenditore Francesco Bellavista Caltagirone, a sua volta condannato a sei mesi di reclusione (anche in questo caso pena sospesa) e 20.000 euro di multa. Fondamentali le intercettazioni telefoniche effettuate tra il 2010 e il 2011, anni in cui la Destro sedeva in parlamento nelle fila del PdL e ricopriva la carica di componente della Commissione anti-contraffazione. Il tutto sarebbe però partito nel 2006, quando l'allora presidente della Commissione turismo della Camera dei deputati avrebbe dovuto elaborare una consulenza su tematiche collegate allo sviluppo del business immobiliare ed individuare, dunque, nuove opportunità turistico-commerciali nel Nordest del Paese. Giustina Destro avrebbe quindi prodotto dal 2006 al 2011 due relazioni che in realtà riporterebbero ampi stralci di un documento dell'Autorità portuale di Venezia e di un comunicato stampa dell'Autorità portuale di Trieste. Per la pubblica accusa si sarebbe trattato di una prestazione professionale fasulla, utilizzata per camuffare un finanziamento illecito all'allora parlamentare del Pdl.

FATTURE SEQUESTRATE

Per regolarizzare il pagamento della consulenza la società di Francesco Bellavista Caltagirone avrebbe dovuto deliberare il finanziamento con un atto del consiglio di amministrazione, ma tale operazione non sarebbe in realtà mai stata effettuata da Acqua Pia Antica Marcia. La sede della società romana è stata dunque perquisita a fondo dai finanzieri, i quali hanno recuperato le dieci fatture emesse dall'ex onorevole Destro per un totale di 540 mila euro, comprensivi anche dei due bonifici di 100 mila euro e 40 mila euro già contestati all'ex sindaca dalla Procura di Imperia, da dove sono partite le indagini. Il pubblico ministero Maria D'Arpa aveva chiesto per l'ex sindaca un anno di reclusione e nove mesi per l'imprenditore, nonché per entrambi una multa di 450.000 euro.

APPELLO IN VISTA

Già preannunciato da Giustina Destro e dal suo avvocato Giovanni Chiello (nonché da Francesco Bellavista Caltagirone, difeso dall'avvocato Giuseppe Innaccone) il ricorso in appello.