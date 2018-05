Condannato a due anni il giovane pr che aveva tentato di stuprare l'amica minorenne

Due anni di pena per il giovane pr dell'Alta accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza per fatti che risalgono all'estate 2015.

Il tentato stupro

Questa la sentenza emessa nei giorni scorsi nei confronti di F.R., oggi 22enne, che nell'estate di tre anni fa aveva cercato di violentare un'amica all'epoca minorenne. L'episodio era avvenuto nella casa della ragazza, dove il ragazzo si era fatto invitare e aveva approfittato di un momento in cui si era trovato solo con lei, mentre il fratello stava lavorando in giardino. L'indagato aveva fatto delle avances che la giovane aveva respinto, passando poi alle vie di fatto e cercando di immobilizzarla per consumare un rapporto sessuale.

I precedenti

La giovane era riuscita a divincolarsi ed era scappata dalla migliore amica, la cui madre aveva contatto i genitori della vittima e li aveva convinti a rivolgersi alle forze dell'ordine. Sull'indagato, residente a Loreggia, pende anche un'altra accusa analoga. In questo caso si tratta di molestie sessuali avvenute nella stessa estate in una discoteca di Castelfranco Veneto. Per quell'episodio è in corso un procedimento penale al tribunale di Treviso.