Alex Zanardi: le condizioni sono stabili, notte senza aggravamenti in terapia intensiva

Ha passato una notte tranquilla Alex Zanardi, ricoverato nel reparto di terapia intensiva alle Scotte di Siena a seguito del gravissimo incidente di venerdì sulla Sp 146. Il campione paralimpico che vive a Noventa Padovana, operato d’urgenza con un intervento neurologico e maxillo facciale, resta in coma farmacologico e in condizioni stazionarie, monitorato dal personale medico che attende il momento migliore per sospendere la sedazione e valutare il quadro neurologico. Oggi, lunedì 22 giugno, è prevista in tal senso una prima riunione collegiale del team sanitario. A spiegarlo è Siena Tv.

L'inchiesta

Intanto la Procura di Siena procede con i suoi accertamenti. Per quanto riguarda la dinamica del sinistro, questo non sarebbe stato causato da una distrazione alla guida di Zanardi. Lo ha assicurato il procuratore capo Salvatore Vitello, che ha spiegato come egli non stesse realizzando riprese col telefonino (ritrovato nella scocca del mezzo), ma avesse le mani saldamente sulla sua handbike, circostanza confermata anche dal videomaker amatoriale al suo seguito che ha filmato il sinistro. Procedono inoltre le verifiche sull’organizzazione della staffetta “Obiettivo Tricolore”, che a quanto risultato, non avrebbe ricevuto autorizzazioni ufficiali dalle autorità, viste le caratteristiche della manifestazione, tali da richiedere la chiusura della strada, come sostenuto dalla Federazione Ciclistica Italiana.