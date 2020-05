Durante i lavori si buca la condotta del gas: strada chiusa e cali di pressione

Nel comune di Carmignano di Brenta sono in corso le operazioni per ripristinare la condotta del gas metano accidentalmente forata venerdì mattina durante alcuni lavori. Un tratto della strada regionale 53 è stato chiuso ma il sindaco rassicura: «Nessuna perdita e nessun rischio».

L'incidente

Alle 8 durante una trivellazione nel piazzale di un'azienda lungo la strada regioanle 53 "Postumia" è stato accidentalmente perforato un tubo da della linea principale delle rete di distribuzione del gas. Sul posto sono intervenuti i tecnici, i pompieri, la polizia locale e i volontari della protezione civile insieme al sindaco Alessandro Bolis. Immediatamente la perdita di gas è stata tamponata e sono partiti i lavori di bypass che si concluderanno in giornata. I vigili del fuoco sono lavoro per la completa mesa in sicurezza della zona e a scopo precauzionale un tratto della statale è stato chiuso. Resta invece operativa la linea ferroviaria Treviso-Vicenza.

Il sindaco

«Non si registrano particolari criticità a livello del traffico veicolare - spiega Bolis -. Non ci sono ulteriori fughe di gas e il forte odore che si avverte nell’area proviene dalla perdita causata dalla trivellazione. Si potrebbero avere alcuni cali di pressione nella zona di Camazzole ma grazie all'intervento tempestivo la situazione si sta normalizzando».