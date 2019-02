Nuova condotta idrica in via Palermo, tre mesi di lavori in più fasi: tutte le limitazioni

Lunedì 4 marzo AcegasApsAmga darà il via ai lavori di bonifica della condotta idrica di via Palermo, nel quartiere Sacra Famiglia. L’intervento consiste nella posa di una nuova tubatura del diametro di 200 mm in ghisa sferoidale che si estenderà lungo tutta la via per circa 700 metri, dall’incrocio con via Goito fino all’incrocio con via Montepertica. I lavori dureranno circa 3 mesi e saranno suddivisi in fasi: la prima fase partirà dall’incrocio con via Montepertica procedendo poi con scavi di circa 40 metri, in cui vigerà il senso unico alternato regolato da movieri ed il divieto di sosta. Allo scopo di causare il minor disagio possibile ai cittadini nel posizionamento della nuova condotta, AcegasApsAmga procederà dunque a lotti funzionali, in modo tale da garantire la fornitura idrica alle utenze.

I benefici

La nuova condotta sarà posizionata lungo l’asse centrale della strada mentre la condotta esistente ormai vetusta, è ubicata proprio sotto gli alberi le cui radici negli scorsi mesi sono state la causa scatenante di una grave rottura proprio della condotta, creando un notevole disagio. La nuova condotta consentirà una notevole riduzione delle perdite nonché una maggiore efficienza dal punto di vista idraulico. AcegasApsAmga è infatti impegnata in tutte le attività volte al monitoraggio e alla riduzione delle perdite grazie all’utilizzo di innovative tecnologie, alla distrettualizzazione delle reti che consente un controllo attivo delle perdite idriche e alla manutenzione delle condotte.