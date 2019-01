Conducente di BusItalia copre di insulti una passeggera: bestemmie, improperi e frasi razziste (video)

C’è un video, che immediatamente è girato su whatsapp e che è stato visto da chi lo sa quante persone, che testimonia di un grave episodio accaduto su un mezzo di BusItalia.

Insulti e bestemmie

Una signora, di origine straniera, è seduta sul primo sedile del bus e fa notare al conducente che su una curva, l’autista sostiene a causa di una buca mentre la signora fa notare che forse sta correndo troppo, degenera in insulti pesantissimi. Il conducente infatti invece di assecondare la passeggera inizia a tempestarla di improperi alternati da un repertorio infinito di bestemmie molto vario e colorito. Per non farsi mancare nulla, arrivano pure gli insulti razzisti anche se la donna, sulla sessantina, fa notare di essere una cittadina padovana. Seduta nelle ultime file del bus, è presumibilmente colei che riprende tutta la scena, una mamma con i suoi bambini.

Ribrezzo

Il sindaco Giordani non le manda a dire, non ha gradito affatto la scena, ed è molto severo il suo giudizio: «Vedere quel video fa davvero ribrezzo, siamo in un luogo civile, non si possono accettare bestemmie, insulti, aggressività sono caratteristiche che non si addicono a nessun tipo di mestiere. Se come auspicabile la persona sarà individuata per quello che mi riguarda l’azienda deve valutare seriamente il licenziamento».

Verifiche

Contattato Andrea Ragona, presidente di BusItalia, «Comportamento non accettabile, stiamo verificando se si riesce a risalire all’identià dell’autista, ci saranno sicuramente delle sanzioni. Ci scusiamo con i passeggeri e con tutti coloro che si sono giustamente sentiti offesi. Chiunque abbia elementi in più non esiti a contattarci». Proprio grazie al video si sta cercando di risalire al conducente con i pochi elementi a disposizione. Si esclude ad esempio che l'episodio possa essere avvenuto sulla linea extraurbana proprio perché dei dettagli fanno capire che tipo di mezzo sia, è non uno di quelli che vengono utilizzati su quel tipo di tratte.