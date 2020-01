Conducente con tasso etilico quattro volte superiore al consentito provoca incidente in via Cataio

Alle 18.45 circa di mercoledì 8 gennaio, in Via Cataio, una pattuglia della Polizia Locale del comune di Montegrotto Terme è intervenuta per rilevare un incidente stradale avvenuto poco prima.

Tasso alcolemico

Giunti sul posto riscontravano che i veicoli non erano nel punto di impatto. Constatavano subito che la conducente di uno dei veicoli coinvolti era in evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche. Provvedevano pertanto a chiedere il supporto dei Carabinieri, che prontamente intervenivano, al fine di accertare il tasso etilico. La misurazione effettuata con l'etilometro dava valori di oltre quattro volte quelli consentiti.

Sono stati pertanto redatti gli atti necessari per deferire all'Autorità Giudiziaria la sig.ra C.C.V. di 47, residente a Padova ma di fatto domiciliata a Montegrotto Terme.

Fuga

Sull'altro veicolo coinvolto oltre alla conducente sig.ra M. M. di 66 anni, residente a Montegrotto, erano traposportati anche due passeggeri. Fortunatamente rimasti illesi. Costoro riferivano che la sig.ra C.C.V. dopo la collisione non si fermava, si mettevano all'inseguimento e riuscivano a raggiungerla solo perchè aveva dovuto fermarsi al passaggio a livello con le sbarre abassate. Le indagini sono ancora in corso perchè, sembrerebbe, che in precedenza avesse urtato anche altri veicoli.

Sanzione

Per la violazione commessa, tra l'altro, è prevista la sospensione della patente da uno a due anni e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Una sanzione da 303 euro e la decurtazione di altri 10 punti è prevista per la fuga.