Violazioni agroalimentari, conferenza del professor Bernardini al comando provinciale dei Carabinieri

Per informare e aggiornare. Importante conferenza sulle “violazioni in materia di agroalimentare, dalla produzione alla distribuzione” tenuta giovedì nella sala riunioni del comando provinciale carabinieri di Padova dal professor Daniele Bernardini, direttore dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Oreste Liporace, il quale ha portato i saluti del Comandante Interregionale, Generale di Corpo di Armata Aldo Visone, e del Comandante della Legione Generale di Brigata Giuseppe La Gala.

La conferenza

All'evento, che rientra nell'ampia attività addestrativa pianificata dall’Arma dei carabinieri per un costante aggiornamento del personale sulle tematiche professionali di attualità, hanno partecipato tutti gli ufficiali del comando provinciale, i comandanti delle compagnie carabinieri dipendenti e dei nuclei operativi e radiomobile, nonché numerosi comandanti delle stazioni dei carabinieri e personale del nucleo investigativo. Presenti anche i rappresentanti dei carabinieri forestali di Padova e dei carabinieri per la tutela della salute. Il professor Bernardini, coadiuvato dalla dottoressa Antonia Ricci (direttore sanitario dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie) ha ricordato la normativa che disciplina il settore agroalimentare e fornito indicazioni strettamente operative così da consentire di effettuare controlli sempre più efficaci per una maggiore tutela del consumatore. E la collaborazione non finisce qui: in futuro, infatti, i carabinieri visiteranno l’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie per massimizzare l’interscambio di competenze ed esperienze nel settore.