Conferimento rifiuti: nuovi addetti a sostegno della polizia locale per i controlli in città

Con la recente riorganizzazione del corpo di polizia locale, la Squadra Tutela Ambientale ed Edilizia è stata potenziata con l'aggiunta di due unità, che controlleranno il rispetto delle norma in materia di conferimento dei rifiuti.

Maggior controllo.

L’obiettivo è effettuare un controllo più capillare del territorio comunale rispetto alle problematiche, molto sentite dalla cittadinanza, che riguardano le aree in stato di degrado, i problemi di igiene e tutela ambientale, il nomadismo dei rifiuti e il controllo del loro corretto conferimento.

I nuovi addetti.

Per vigilare sul corretto smaltimento, a coadiuvare la polizia locale sono circa venti addetti appartenenti, oltre che al Settore Ambiente del comune, a enti come APS e Consorzio Zona Industriale Padova. Il nuovo personale ha sostenuto un corso di preparazione e un esame specifici, conseguendo le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di gestione dei rifiuti. Significa che gli addetti possono eseguire accertamenti che, in presenza di infrazioni e comportamenti illeciti, diventano sanzioni amministrative. A breve verrà organizzato un nuovo percorso formativo per la formazione di nuovi Ausiliari di vigilanza per la gestione dei rifiuti urbani, che agiranno sul territorio comunale e nelle aree periferiche. Anche Interporto S.p.A. metterà a disposizione del personale tecnico che parteciperà al corso.

Controlli in città.

Grazie al potenziamento del numero di ausiliari, verifiche e gli accertamenti saranno più precisi e sistematici. Sarà inoltre garantita l'attività di informazione e comunicazione alla cittadinanza per un corretto conferimento dei rifiuti, fondamentale per realizzare la raccolta porta a porta. Già dalla metà di gennaio, alcune volte alla settimana e secondo calendario condiviso, il personale dei vari enti coinvolti sta effettuando controlli mirati in varie zone della città.