L'aiuto di Confindustria alla Pediatria di Padova: "Doneremo a loro il nostro 5 per mille"

Il 5 per mille della dichiarazione dei redditi 2018 per la realizzazione dei nuovi progetti della Fondazione Salus Pueri della Pediatria di Padova, come La Stanza dei Sogni, il supporto all’attività di Terapia Intensiva Neonatale e del Nido, la “robot therapy” per i piccoli pazienti e il miglioramento del Pronto Soccorso Pediatrico, in attesa del nuovo edificio che sarà un centro d’avanguardia in Europa per la cura, la formazione e la ricerca in ambito pediatrico. È questo uno degli obiettivi del Protocollo di intesa firmato nei giorni scorsi tra Confindustria Padova e Fondazione Salus Pueri, il primo sottoscritto da un’associazione di categoria.

La firma

Il protocollo sancisce l’impegno di Confindustria Padova al fianco della Fondazione della Pediatria per le famiglie e i bambini dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Confindustria si impegna a sensibilizzare gli imprenditori associati sui progetti della Fondazione al fine di sostenere la raccolta fondi per le attività di accoglienza e cura e per la sostenibilità della ricerca pediatrica. Attraverso i propri canali istituzionali e social, dal web a Facebook, house organ ed eventi, l’associazione avvierà un’intensa campagna di comunicazione agli associati sulle iniziative della Fondazione, legando nel 2018 il brand Confindustria Padova a quello di Salus Pueri. L’obiettivo è divulgarne i valori e le finalità e promuovere ogni iniziativa privata di sostegno, come devolvere il 5 per mille della dichiarazione o sostenere in altre forme uno dei progetti a favore dei bambini malati e delle loro famiglie.

"Per dare un futuro a tanti bambini"

"Il concetto di bene comune è parte dei valori dell’impresa padovana - dichiara il presidente di Confindustria Padova, Massimo Finco -. Lo dimostrano la storia della Fondazione Salus Pueri, una realtà di cui andare orgogliosi, e tante altre storie di responsabilità sociale. Oggi facciamo un altro passo insieme perché crediamo negli obiettivi della Fondazione e nel suo modello di sostegno all’accoglienza, alla cura e alla ricerca pediatrica indispensabili per dare un futuro a tanti bambini e valorizzare le competenze e i ‘cervelli’ formati nelle nostre Università. Quando le ragioni sono valide, la generosità e la fantasia degli imprenditori non hanno limiti. Per questo, pur confermando il sostegno anche ad altre realtà sociali, mi sento di proporre di devolvere quest’anno il 5 per mille per i progetti della Fondazione o di contribuire in altre forme. Sarà la nostra Telethon, per consolidare a Padova un centro internazionale per la cura del bambino e la ricerca pediatrica, che possa dare una speranza di guarigione e motivare il lavoro di centinaia di medici e infermieri, ricercatori, volontari, genitori".

"Ospedale a misura di bambino"

"Salus Pueri, fin dalla sua costituzione nel 1992, si è rivolta al mondo dell’imprenditoria - dichiara il professor Giorgio Perilongo, direttore del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino e vice presidente della Fondazione -. Grazie al sostegno di molte aziende che si sono affiancate a noi, nel corso degli anni è stato svolto un grande lavoro a tutto campo, molto concreto e fruttuoso di risultati. Questa nuova sinergia con Confindustria Padova ci permetterà di continuare a realizzare progetti innovativi per offrire ai bambini malati la miglior cura e la migliore assistenza possibile. La Pediatria di Padova non è un reparto, ma un Ospedale dedicato al bambino. Tra i principali reparti che lo compongono, la cardiologia e cardiochirurgia pediatrica, l’ematologia e oncologia, le malattie infettive e l’Aids pediatrico, le malattie metaboliche, la nefrologia, la neurologia, la terapia intensiva pediatrica e neonatale, la pediatria d’urgenza. La Pediatria di Padova ha anche un Pronto Soccorso dedicato, l’Hospice Pediatrico, il Centro per la Cura del Bambino Maltrattato. È uno dei principali centri nazionali per i trapianti in età pediatrica".

Come aiutare la Fondazione Salus Pueri

La Fondazione Salus Pueri con oltre 25 anni di esperienza alle spalle è stata la prima ed è ancora l’unica fondazione nel Veneto che sostiene la Pediatria di Padova nella sua globalità, ricercando il bene di tutti i bambini ricoverati indipendentemente dalla loro malattia. È possibile conoscere i progetti e tutte le modalità per sostenere le attività a favore dei bambini e le famiglie della Pediatria di Padova sul sito www.fondazionesaluspueri.it e scegliere di destinare il proprio 5X1000 della dichiarazione dei redditi inserendo il CF della Fondazione 02539570289 alla voce Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute.