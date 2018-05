Confronto pubblico tra candidati sindaco: l'evento nel comune di Solesino

Le associazioni di categoria presenti nel territorio di Solesino: Confartigianato, CNA e Confesercenti hanno organizzato un confronto pubblico tra i candidati sindaco per il Comune di Solesino in vista delle prossime votazioni comunali: Bardozzo Sandro, Bentani Elvy, Fusaro Nicola

Vanzetto Fiorino.

L'evento

L’evento avrà luogo presso la sala del Centro Anziani “Al Parco” di Solesino, via Olimpia n. 116 venerdì 25 maggio ore 20.45. Il confronto sarà aperto da una breve presentazione dei candidati seguita dalle domande poste da Camilla Bovo, giornalista. Questa e tante altre iniziative rientrano in un progetto delle Associazioni atte in primo luogo: Informare i propri soci e gli imprenditori; Cogliere le opportunità offerte al mondo del lavoro autonomo; Cogliere le prospettive di sviluppo proposte dai futuri amministratori per la città. La partecipazione è libera e aperta a tutti i cittadini.