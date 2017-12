Strage di conigli al vecchio ospedale di Monselice: la denuncia dell'Enpa

La vigilia di Natale, alcune volontarie dell'Enpa di Padova, si sono recate nell'area di via Porta Vallesella per portare un po' di cibo ai coniglietti che da anni popolano il giardino dell'ex ospedale di Monselice ma, al loro arrivo, si sono trovate davanti ad una scena che mai avrebbero pensato di trovare: dei cinquanta esemplari solo sei erano in vita degli altri erano rimaste solo le carcasse a terra, alcuni di loro privati degli occhi.

COSE GIÀ NOTE.

"Sul posto è arrivata una guardia zoofila dell'Enpa - dichiara Michele Favaron del Gruppo d'intervento giuridico -

che ha raccolto cinque carcasse consegnandole al Servizio veterinario dell'Usl 6 per il successivo trasferimento all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro per l'esame autoptico e tossicologico. Il referto non arriverà prima della fine della settimana a causa delle festività". Una situazione che non è certo nuova ma che affonda le sue radici nel 2012 quando la questione della tutela e della salvaguardia dei conigli dell'ex ospedale è stata più volta portata all'attenzione delle istituzioni locali. Da allora nessuna risposta da parte del sindaco e dell'Ulss.

"CHIUNQUE ABBIA VISTO, SEGNALI".

"Le indagini sono in corso - conclude Favaron - e chiunque sia in grado di fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti può scrivere una mail a ggzzpadova@gmail.com oppure ggzz.padova@enpa.org o telefonare ai numeri 389-1740841 oppure 348-9952822".