Vigonza solidale, consegnata la colletta dei compaesani all'anziana rapinata alle Poste

Una bella dimostrazione di umanità e di solidarietà è stata data, mercoledì sera, dalla comunità di Vigonza, che ha consegnato ad una propria compaesana una colletta raccolta in settimane di tam tam su Facebook. La signora, 85 anni, era stata vittima, ad inizio mese, di un malvivente che, con la scusa di domandarle delle informazioni, le aveva portato via il portafogli con la pensione, la tredicesima e l'assegno di invalidità del figlio, disabile al 100%. Era accaduto in pieno giorno, davanti alle Poste, dove la donna aveva appena ritirato il denaro, pari a 1.300 euro.

LA COLLETTA. La vicenda aveva avuto molta risonanza, scatenando l'indignazione generale ma destando anche un moto di solidarietà coinvolgente. Sulle pagine Facebook locali era comparso un appello: "Questa donna ha seri problemi familiari oltre che economici. Mi piacerebbe che tutti noi vigontini potessimo con un piccolo obolo far passare un buon Natale a questa famiglia di concittadini". Di qui, la proposta di piazzare delle cassettine in varie attività del comune per raccogliere offerte.

LA CONSEGNA. L'iniziativa è stata accettata di buon grado da tanti e, mercoledì sera, nella piazzetta del mercato di Peraga, tra l'emozione e la commozione dei presenti, il ricavato è stato consegnato all'anziana. Alla fine, è stato raccolto persino più denaro di quanto le era stato sottratto: 1.981,53 euro, per la precisione, più due ceste alimentari molto ben fornite e un panettone. Tanta la gioia e l'emozione della destinataria di tanto affetto, ma anche dell'intero paese, che, grazie a questa iniziativa, si è ritrovato unito per uno scopo comune e ha riscoperto lo spirito del Natale e della compassione.