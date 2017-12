Cinque mesi di Consiglio comunale: la sintesi di fine anno del presidente Tagliavini

Da inizio consiliatura, precisamente dal 13 luglio 2017 a fine anno, le sedute del Consiglio comunale di Padova sono state 8, tutte in prima convocazione. Le delibere approvate sono state 26, di cui 8 di competenza del Consiglio comunale e 18 proposte dalla Giunta, inoltre il Consiglio ha approvato 15 mozioni. Discusse, ma non approvate 3 mozioni di cui 1ritirata su richiesta dei proponenti e una proposta di deliberazione respinta. Sono rimaste da trattare 23 mozioni di cui 2 superate e una proposta di delibera. 54 le interrogazioni presentate.

GETTONI PRESENZA E COMMISSIONI.

Sono stati liquidati 10.694,70 euro di gettoni di presenza per le 8 sedute del Consiglio comunale e 15.651,90 euro di gettoni di presenza per le Commissoni per un totale complessivo di 26.346,60 euro. Un ricco calendario di lavori ha contraddistinto poi l’attività delle otto commissioni consiliari (30 riunioni nell’ultimo trimestre) che hanno tutte svolto regolarmente il compito istruttorio e di approfondimento delle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale; 7 sono state infine le riunioni della conferenza dei capigruppo.