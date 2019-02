Il Consiglio superiore di sanità parla padovano: “nostrani” quattro dei 30 membri non di diritto nominati

Poker servito. Di assi: quattro “padovani” figurano tra i 30 nuovi membri non di diritto del Consiglio superiore di sanità.

Il Consiglio superiore di sanità

Il Consiglio superiore di sanità è organo di consulenza tecnico scientifica del Ministro della salute. Il Consiglio esprime parere su richiesta del Ministro e nei casi espressamente stabiliti dalla legge, in ogni altro caso in cui le Direzioni Generali ne facciano richiesta per l'adozione di provvedimenti normativi od amministrativi e nella eventualità che l'Autorità giurisdizionale richieda la consultazione dell'Organo per decidere contenziosi. Il Consiglio svolge anche funzione consultiva propositiva.

I membri

Tra i 30 nuovi membri non eletti di diritto figurano: Claudio Cobelli, professore ordinario di bioingegneria all’Università di Padova; Carlo Foresta, professore ordinario di endocrinologia all’Università di Padova; Paolo Pederzoli, professore ordinario di chirurgia generale all’Università di Padova; Massimo Rugge, professore ordinario di anatomia patologica e oncologia all’Università di Padova.

Le congratulazioni di Zaia

Insieme a loro anche un altro veneto, vale a dire Domenico De Leo, professore ordinario di di medicina legale all'Università di Verona. Un quintetto che si è meritato i complimenti di Luca Zaia, Governatore del Veneto: «Cinque illustri clinici della sanità veneta sono entrati a far parte del nuovo Consiglio Superiore di Sanità. Sono orgoglioso di loro che portano il lavoro eccellente svolto in Veneto, il loro patrimonio scientifico, al servizio dell’Italia intera. Con orgoglio auguro dunque loro buon lavoro. Sono il simbolo di un sistema sanitario veneto che esprime qualità nelle cure e negli ospedali, ma anche a livello universitario, con gli Atenei di Padova e Verona. I professori Claudio Cobelli, Domenico De Leo, Carlo Foresta, Paolo Pederzoli e Massimo Rugge sono ai vertici nazionali e internazionali in discipline estremamente qualificate nel panorama sanitario e il loro sapere sarà prezioso in un contesto scientifico elevato come il Css. Dopo la nomina di Luca Coletto a Sottosegretario un altro grande segnale del rilievo nazionale della sanità veneta».

L'elenco completo

L'elenco completo dei nuovi membri non di diritto del Consiglio superiore di sanità:

Prof. Sergio ABRIGNANI

Ordinario di Patologia Generale - Università di Milano

Prof. Adriano AGUZZI

Direttore dell'Istituto di Neuropatologia di Zurigo

Prof. Mario BARBAGALLO

Ordinario di Geriatria - Università di Palermo

Prof. Mario Alberto BATTAGLIA

Ordinario di Igiene e Salute Pubblica - Università di Siena

Prof. Luca BENCI

Docente di diritto sanitario - Università di Firenze

Prof. Renato BERNARDINI

Ordinario di Farmacologia - Università di Catania

Prof. Giuseppe CAMPANILE

Ordinario di Scienze e Tecnologie Animali - Università "Federico II" di Napoli

Prof. Claudio COBELLI

Ordinario di Bioingegneria - Università di Padova

Prof. Giulio COSSU

Ordinario di Medicina Rigenerativa - Università di Manchester

Prof. Giuseppe CURIGLIANO

Associato di Oncologia Medica - Università di Milano

Prof. Bruno DALLAPICCOLA

Direttore Scientifico dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Prof. Domenico DE LEO

Ordinario di Medicina Legale - Università di Verona

Prof.ssa Paola DI GIULIO

Associato di Scienze Infermieristiche - Università di Torino

Prof. Marco FERRARI

Ordinario di Malattie Odontostomatologiche - Università di Siena

Prof. Carlo FORESTA

Ordinario di Endocrinologia - Università di Padova

Prof.ssa Silvia GIORDANO

Ordinario di Istologia - Università di Torino

Prof. Andrea GIUSTINA

Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo - Università S. Raffaele di Milano

Prof. Andrea LAGHI

Ordinario di Radiologia - Università La Sapienza di Roma

Prof. Franco LOCATELLI

Direttore Dip. di Onco - Ematologia Pediatrica dell'Ospedale Bambino Gesù

Prof. Francesco LONGO

Associato Dip. Analisi Politiche e Management Pubblico - Università Bocconi di Milano

Prof. Vito MARTELLA

Ordinario di Malattie Infettive degli animali domestici - Università di Bari

Prof.ssa Maria G. MASUCCI

Ordinario di Virologia - Karolinska Institute di Stoccolma - Membro Commissione Nobel

Prof. Marco MONTORSI

Rettore dell'Università HUMANITAS

Prof. Paolo PEDERZOLI

Ordinario di Chirurgia Generale - Università di Padova

Prof. Giuseppe REMUZZI

Direttore dell'Irccs "Mario Negri" di Milano

Prof. Camillo RICORDI

Chirurgia e Medicina dei Trapianti cellulari - Università di Miami (USA)

Prof. Massimo RUGGE

Ordinario di Anatomia Patologica ed Oncologia - Università di Padova

Prof. Giovanni SCAMBIA

Direttore Scientifico Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs Univ. Cattolica

Prof. Fabrizio STARACE

Direttore Dip. Salute Mentale e Dipendenze Patologiche - AUSL di Modena

Prof. Paolo VINEIS

Ordinario di Epidemiologia - Imperial College di Londra