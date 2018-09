Al via l'Oktoberfest ai Navigli. Contin: "Gli esercenti si lamentano? Noi offriamo qualità. Ztl? Un errore"

Dopo il grande successo e una buona dose di polemiche che hanno alimentato l'edizione estiva, ritornano i Navigli, questa volta in versione autunnale.

Contemporaneità

In concomitanza con la festa della birra più famosa al mondo, che si terrà a Monaco di Baviera dal 22 settembre al 7 ottobre, anche Padova avrà il suo Oktoberfest, sempre sul lungargine Piovego, dal 19 al 30 settembre. Per illustrare i tanti eventi previsti in programma, la mattina del 18 settembre, il gestore e animatore dei Navigli Federico "Chicco" Contin ha tenuto una conferenza stampa, durante la quale oltre a fornire tutti i dettagli della festa, ha lasciato intendere che ci potrebbe essere l'opportunità di fare qualcos'altro dopo il 30 settmbre: "Ma non anticipiamo altrimenti ci dicono subito di no", scherza Contin.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Appe, Ztl e le sette sorelle

Cosa rapresenta l'Oktoberfest per la città:“Una occasione - spiega Contin - per godersi questa festa con le sette sorelle, le sette birre originali che sono presenti all’Oktoberfest in Baviera. Ci sono anche i prodotti tipici della festa monegasca e il personale sarà vestito con gli abiti tipici". Critiche sono arrivate dagli esercenti del centro che temono gli si possano portare via clienti: “Se Appe o chi per esso si lamenta di noi non è un problema. La gente sceglie, va dove sta meglio. E se l’opzione Navigli è la preferita è perché offriamo un prodotto di qualità”.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Avete anche la fortuna che i nuovi orari della Ztl non hanno riverbero sulla vostra attività: “La ztl anche se non ci colpisce direttamente è un’idea sbagliata che limita non solo le attività nel centro storico ma anche nelle zone limitrofe. E’ un segnale di chiusura che non bisognerebbe dare della città”.

Admo world record

Altra novità annunciata è l'iniziativa organizzata con Admo per incentivare la donazione del sangue. A ogni persona che diventerà donatore nella serata di chiusura, il 14 ottobre, sarà corrisposto spritz in proporzione al sangue donato.