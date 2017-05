False griffe ad Abano, auto come "espositore": sequestrata un'ottantina di capi contraffatti

Nel corso di un servizio finalizzato ad arginare la produzione ed il commercio di abbigliamento contraffatto, i carabinieri della stazione di Abano Terme hanno deferito all’autorità giudiziaria E.H.N., cittadino 56enne di nazionalità marocchina, nullafacente, gravato da pregiudizi, regolare sul territorio nazionale, per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

CAPI CONTRAFFATTI. Lo straniero, con dimora nel Veneziano, forse approfittando della bella giornata di sole e dell’elevata presenza di turisti nella città termale in occasione del ponte del Primo Maggio, stava utilizzando il bagagliaio della propria auto come "espositore", tentando di vendere, parcheggiato in via Configliachi ad Abano Terme, capi di abbigliamento, apparentemente di buona qualità, di note marche e rinomate griffe nazionali ed estere.

SEQUESTRI. Nella circostanza, proprio mentre un cliente si stava accingendo a "provare" una delle numerose "polo" in vendita, i militari sono intervenuti ponendo termine all’illecita attività. Ingente il quantitativo di materiale sequestrato, circa un’ottantina di articoli di vari colori e taglie, in particolare: 13 paia di jeans; 5 paia di pantaloni; 45 magliette; 10 giacche sportive.