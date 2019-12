Este, contrasto alla vendita di alcolici ai minori: barista versa da bere a 8 minorenni

Il contrasto al consumo di alcol da parte di minori (e non) e nei confronti di tutto ciò che deturpa la città e degrada l’ambiente sono i punti cardine del Regolamento di Polizia Urbana approvato dal consiglio comunale di Este il 30 novembre 2018, poco più di un anno fa. L'art. 9 del Regolamento riguarda il divieto di consumare bevande alcoliche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (strade, vie, piazze) a eccezione dei plateatici e dei locali come bar, ristoranti.

Verifiche sulla recidività

Al contempo è fatto divieto di vendere per asporto o somministrare sostanze alcoliche ai minori di anni diciotto, ai quali, per altro, è vietato il consumo o la detenzione di bevande alcoliche all'interno di attività commerciali, luoghi pubblici o aperti al pubblico. Nel corso della campagna di controlli, la Polizia Municipale ha riscontrato plurime violazioni al divieto di somministrare alcolici ai minori, ben otto, da parte di un bar di via Matteotti. Il Comando ha provveduto a informare i genitori degli otto minorenni e a comunicare la notizia di reato alla Procura della Repubblica. «Sono in atto verifiche di eventuali recidive da parte del bar che potrebbero comportare la sospensione dell’attività fino a tre mesi, come previsto dalla legge in materia», spiega il Comandante della PL Gabriele Mighela.

Dati allarmanti

«I dati sul consumo di alcol da parte dei giovani sono allarmanti – aggiunge il sindaco Roberta Gallana - Continuiamo a riporre molta attenzione sul fenomeno delle dipendenze, non solo tra i giovani. E’ quanto ci siamo proposti con il nuovo Regolamento di Polizia Urbana. Alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine va il nostro ringraziamento». Sempre in tema di dipendenze, per ciò che riguarda la ludopatia, nel corso delle regolari attività di controllo presso le sale giochi atestine, la Polizia Locale ha elevato 45 sanzioni per slot machine accese fuori dell’orario consentito.