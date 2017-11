Contributi a protezione civile, Bottacin: "Massima attenzione per un'eccellenza veneta"

Su proposta dell'assessore alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, la Giunta regionale ha disposto con un nuovo provvedimento un ulteriore scorrimento della graduatoria 2016 relativa al bando approvato con deliberazione n. 1751/16, in cui si individuavano i beneficiari tra le Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'Albo regionale di Protezione Civile che riceveranno dei contributi per l'acquisto di attrezzature e dotazioni di protezione individuale per una somma complessiva di 655mila euro.

NUOVO PROVVEDIMENTO

Le associazioni beneficiarie di questo nuovo scorrimento, oltre una quarantina, potranno così provvedere all’acquisto di attrezzature e dispositivi utili a garantire il tempestivo intervento e la sicurezza in ambito locale sulla base del contributo assegnato. "Ho ritenuto importante dare un segnale forte, pur in un momento di difficoltà anche per le casse della Regione a causa dei continui tagli statali - spiega Bottacin –, perché consideriamo fondamentale il lavoro che le nostre associazioni svolgono per la sicurezza dei cittadini e del territorio. Il modo straordinario in cui operano i nostri volontari, in Veneto ma anche sul resto del territorio nazionale quando chiamati, fa sì che la protezione civile regionale sia considerata una vera eccellenza per l’Italia, a cui noi pur nelle difficoltà contingenti di bilancio intendiamo continuare a dare massima attenzione”. Con questo terzo scorrimento della graduatoria 2016 si è pertanto giunti a finanziare complessivamente 142 associazioni per un importo totale che sfiora 1.250.000 euro