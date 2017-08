Contributo per sostenere le famiglie nel consumo di gas, domande fino al 20 settembre

Anche quest’anno il Comune di Cadoneghe aiuta le famiglie nelle spese sostenute per il consumo del gas. Per farlo ha indetto un bando per l’assegnazione di un contributo il cui valore massimo per avente diritto sarà di 450 euro. La domanda può essere presentata per le spese sostenute nel periodo compreso dal 19.05.2016 al 31.05.2017. Possono presentare richiesta di assegnazione dei contributi i cittadini residenti a Cadoneghe che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: ISEE presentato nel 2017 non superiore ad euro 10.632,94; residenza nell'alloggio oggetto del contratto di fornitura; intestazione dell'utenza per la fornitura di gas. Le domande possono essere presentate allo Sportello del Cittadino fino a mercoledì 20 settembre.

INFO. Tutte le informazioni dettagliate – modalità di assegnazione, importo del contributo, modalità di presentazione delle domande, controlli previsti dall'Amministrazione – così come l'informativa sulla privacy sono consultabili sul bando. Quest’ultimo e il modulo per la compilazione della richiesta possono essere ritirati presso lo Sportello del Cittadino del Comune o scaricati dal sito www.cadoneghenet.it. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello del Cittadino (tel. 049/8881923) nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle h 15.30 alle h 18.30.