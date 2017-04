Mozzarelle, formaggi e latticini stipati al caldo e trasportati senza frighi: multa in A4

Nel fine settimana pasquale una pattuglia della polizia stradale ha effettuato il controllo di un veicolo nelle vicinanze del casello autostradale di Padova Ovest, accertando che il furgoncino stava effettuando il trasporto di diversa merce di natura alimentare - mozzarelle, formaggi e latticini - con un veicolo privo di qualsiasi tipo di coibentazione o gruppo di frigorifero. I prodotti erano, infatti, stivati nel cassone del mezzo ad una temperatura abbondantemente superiore a quella indicata per la conservazione dei cibi trasportati, che avrebbero dovuto rifornire diversi esercizi commerciali delle province di Padova e Vicenza.

IL CONTROLLO. Sul posto del controllo è stato fatto intervenire il medico del servizio veterinario dell’Ulss 6 di Padova per gli accertamenti sanitari del caso che, considerato lo stato di trasporto e conservazione degli alimenti, ne ha disposto la distruzione in una ditta specializzata. Il conducente del mezzo è stato invece sanzionato per trasporto di alimenti con un veicolo non idoneo.

ALTRE INFRAZIONI. L'autista, inoltre, al momento del controllo, viaggiava con la patente di guida scaduta, la carta di circolazione non aggiornata delle formalità inerenti il trasferimento di proprietà (sanzione prevista anche per il proprietario del mezzo) e senza le cinture di sicurezza allacciate: infrazioni che gli sono costate 2.303 euro di multa, 5 punti decurtati e il ritiro della patente e della carta di circolazione.