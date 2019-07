Affittacamere alle Terme: controlli di carabinieri e polizia locale contro le irregolarità

Sono scattati negli ultimi giorni i controlli congiunti sugli affittacamere delle Terme voluti dal sindaco Federico Barbierato insieme alla compagnia dei carabinieri di Abano. Le verifiche sono mirate ad accertare se i bed and breakfast, e tutte quelle strutture non classificate come hotel, siano in regola e se seguano le norme previste per questo particolare tipo di attività.

I controlli

I carabinieri e gli agenti della polizia locale hanno verificato tre affittacamere, di cui uno nella centralissima piazza del Mercato, identificando una decina di persone tra i gestori e chi vi alloggiava, in prevalenza stranieri ed extracomunitari. L'attenzione è rivolta alla gestione delle strutture, al corretto pagamento delle tasse di soggiorno degli ospiti, oltre alla regolare registrazione dei questi ultimi che per motivi di sicurezza devono essere subito inseriti nei database. Nei prossimi giorni le verifiche proseguiranno e verranno resi noti i risultati degli accertamenti dei documenti che sono tutt'ora in corso.