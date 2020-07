Nuovi controlli all'Amusement Park: «Non devono esistere zone franche»

Nel corso dell’anno sono stati numerosi gli interventi effettuati dalla polizia locale all'ex Amusement Park di via Fogazzaro ad Albignasego: gli agenti dei reparti polizia giudiziaria e pronto Intervento, in modo sinergico e coordinato con la polizia locale dell'Unione Pratriarcati collocata in zona strategica al confine tra i Comuni di Padova e Albignasego, hanno più volte perlustrato l’area e l’intero edificio al suo interno per accertare l'eventuale presenza di bivacchi o di persone dedite ad attività sospette.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Amusement Park

A tal proposito il Comando informa che dal report dei sopralluoghi effettuati all’Amusement nelle ultime due settimane - l’ultimo dei quali venerdì 10 luglio - gli agenti hanno registrato in un solo caso la presenza di una persona senza fissa dimora che aveva trascorso la notte all'interno di uno dei fabbricati. Afferma Andrea Micalizzi, assessore ai lavori pubblici del Comune di Padova: «Rimane sempre alta la nostra attenzione alla delicata situazione della zona per garantire sicurezza e tranquillità ai residenti e per scongiurare la presenza di situazioni di pericolo o di degrado. Non devono esistere zone franche e non esistono zone di confine. L'Amministrazione è presente e a fianco dei cittadini. Questo è l'impegno che ho preso con i residenti alcune settimane fa quando li ho incontrati di persona e questo è quanto stiamo facendo con determinazione. Il procedimento di esecuzione giudiziaria in atto ci consente di effettuare controlli capillari in accordo con il Custode Giudiziario, una collaborazione concreta che ci ha consentito, proprio nei giorni scorsi, di chiudere i due cancelli di ingresso blindandoli in modo tale da consentire l'accesso solo al personale autorizzato dal custode del parco e agli agenti della locale che presidiano l’area. Eventuali trasgressioni avranno conseguenze penali».