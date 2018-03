Controlli straordinari dei carabinieri: al setaccio le aree Parco Europa, Arena e Stazione

Controllo straordinario del territorio dei carabinieri del comando provinciale di Padova venerdì pomeriggio. I militari hanno passato al setaccio le zone di Parco Europa, Giardini dell'Arena e Stazione Ferroviaria.

Il servizio

Massiccio il dispiegamento di forze che ha visto impegnati più di 30 uomini su 11 autovetture, unità cinofile e militari in abiti civili. Dalle 16 il dispositivo ha controllato 147 persone che transitavano a piedi nelle tre aree, trovando 10 stranieri privi di documenti e pertanto fotosegnalati, denunciando 3 di questi per violazioni sulle norme relative alla permanenza sul territorio nazionale. Un nordafricano è stato denunciato per possesso di stupefacenti perché trovato con 5 grammi di marjiuana. In piazzale Stazione l’unità cinofila, nei pressi di un aiuola, ha rinvenuto un involucro con 20 grammi di "erba", probabilmente gettati all’ultimo momento.