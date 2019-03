Imbottiti di droga, armi nascoste o senza documenti: arresti e denunce alla Stanga

Le verifiche si sono concentrate in particolar modo nel quartiere Stanga, già obiettivo di diversi blitz delle forze dell'ordine negli ultimi giorni.

Spacciatore sotto controllo

Il primo a finire in manette è stato il ventitreenne gambiano Abdou Sonko, avvistato verso le 18 mentre cercava di procacciare clienti lungo il corso del Piovego. Tenuto d'occhio fino a quando i carabinieri hanno avuto la certezza che fosse uno spacciatore, il giovane irregolare è stato perquisito e ha dovuto consegnare venti dosi di marijuana da un grammo ciascuna oltre a 250 euro in contanti. Tutto materiale connesso con la sua attività di pusher, che lo ha portato all'arresto per detenzione a fini di spaccio.

Nome falso

E in arresto è finito anche Hamdi Bouihi, tunisino di 35 anni che ai militari del Radiomobile ha tentato di fornire un nome di fantasia per non essere identificato. Tentativo fallito, perché l'uomo è stato ben presto identificato e si è scoperto che non era la prima volta in cui ricorreva a nomi falsi. Lo aveva fatto anche pochi mesi fa a Vicenza e stavolta si è guadagnato l'arresto.

Armi nascoste

Un controllo in via San Marco ha portato invece alla denuncia di un quarantacinquenne individuato nel tardo pomeriggio con alcuni oggetti di dubbia provenienza nell'auto. Z.M. nato nel veneziano viaggiava con un coltello a serramanico e una vistosa mazza da baseball in legno. Non riuscendo a spiegare a cosa gli servissero, se li è visti sequestrare mentre i militari del Norm procedevano a deferirlo per porto abusivo di oggetti atti a offendere.