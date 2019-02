Retata notturna nelle roccaforti dello spaccio, occhi puntati sui bar. Scattano le espulsioni

Tra l'Arcella e la Stanga i poliziotti hanno controllato quasi ottanta persone, rintracciando quattro stranieri pluripregiudicati avviati all'espulsione, con un arresto e cinque denunce.

Verifiche a tappeto

Imponente il dispiegamento di forze messe in campo, con agenti del Reparto prevenzione crimine, della polizia scientifica e della polizia locale, anche in borghese. Fin dalla serata di mercoledì fulcro delle operazioni è stata l'area di San Carlo, in particolare nelle vicinanze del centro commerciale da tempo meta fissa per spacciatori e clienti che vi arrivano anche da fuori città. Poi i controlli si sono spostati anche nella zona della Stanga dove sono proseguiti fino a tarda notte.

Raffica di espulsioni

Sotto stretto controllo anche i locali pubblici di via Tiziano Aspetti, dove sono stati controllati i bar Vittoria e Borgomagno. Nel primo è stato rintracciato un marocchino irregolare con una lunga lista di precedenti dallo spaccio alla rapina, portato in questura e colpito da decreto di espulsione. Identica sorte per un connazionale anch'egli irregolare scovato al bar Borgomagno, noto pregiudicato. Un marocchino e un tunisino senza titoli per poter soggiornare in Italia sono invece stati rintracciati all'esterno del Bingo e avviati all'espulsione. Uno di loro è già stato accompagnato al Centro di identificazione ed espulsione di Caltanissetta in attesa del rimpatrio.

Degrado e spaccio

Verifiche anche in piazza Zanellato, all'interno della Cittadella Stanga, noto luogo di ritrovo per sbandati più volte segnalati dai residenti e da persone di passaggio per gli atteggiamenti molesti. Qui sono stati recuperati e sequestrati otto grammi di eroina, nascosti dietro una colonna con tutta probabilità da qualche spacciatore che sperava di eludere il controllo per recuperarli in seguito.