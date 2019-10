Dalla rissa all'incidente causato dall'alcol, la Giustizia presenta il conto a due uomini

Un arresto su ordine del tribunale e una denuncia per essere rimasto coinvolto in un incidente mentre guidava da ubriaco. V il bilancio delle attività del fine settimana dai carabinieri di Albignasego e Tribano, nell'ambito dei servizi organizzati dalla compagnia di Abano Terme di cui e due stazioni fanno parte.

Arresti domiciliari

A Maserà i militari di Albignasego hanno notificato un ordine di custodia cautelare ad A.S., quarantunenne marocchino che vive in paese. Il provvedimento è stato emesso in merito a una rissa che risale al 2017, a cui lo straniero aveva preso parte e per la quale dovrà scontare sei mesi ai domiciliari.

Alcol al volante

Sono invece i colleghi di Tribano ad aver denunciato per guida in stato di ebbrezza un 46enne romeno. Giovedì sera lo straniero era alla guida della sua auto nella zona di Cartura, quando si è scontrato con un secondo veicolo. Nessuno è rimasto ferito in modo serio, ma entrambi gli automobilisti sono stati sottoposti ad alcoltest, che nel caso del romeno ha segnalato un valore di 2,34 g/l. All'uomo è stata anche ritirata la patente.