Verifiche notturne nei quartieri, lotta allo spaccio tra espulsioni e arresti

É di un arresto, una denuncia e due procedure di espulsione il bilancio del controllo che ieri sera ha visto in campo i poliziotti che hanno identificato un totale di 53 persone, di cui 25 con precedenti e 35 di origine straniera.

Le zone

Le aree setacciate sono ancora una volta quelle più soggette a traffici illeciti e piccola criminalità, che pullulano di irregolari e sbandati. I pattugliamenti si sono concentrati sul quartiere nord con particolare attenzione alla zona di rione San Carlo, tra il centro commerciale e il Bingo, spostandosi poi anche nei pressi dello scalo ferroviario e sul cavalcavia Borgomagno, meta di spacciatori e clienti sopratutto nelle ore serali. Controllati anche due locali della zona.

Espulsioni e denunce

Due gli uomini individuati come irregolari e avviati all'espulsione dopo essere stati portati all'Ufficio immigrazione. I due, entrambi tunisini, verranno accompagnati al centro di identificazione ed espulsione di Trapani per essere poi rimpatriati. É invece stato denunciato un loro connazionale di 27 anni, senza fissa dimora, rintracciato in galleria San Carlo. All'atto del controllo ha fornito un nome di fantasia.

Spacciatore in manette

Arrestato il trentenne nigeriano Peter Anosike, regolare in Italia e fino a ieri incensurato. Incappato negli agenti, ha consegnato spontaneamente due plichi rivestiti di plastica, che contenevano quasi 60 grammi di marijuana. L'atteggiamento collaborativo non gli ha comunque evitato, vista l'ingente quantità di droga, l'arresto per detenzione a fini di spaccio che giovedì mattina lo ha portato davanti al giudice per il rito direttissimo.