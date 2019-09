Autobus per il trasporto scolastico dei bambini: controlli a tappeto e verifiche in corso

I carabinieri della stazione di Cittadella e del Norm hanno sottoposto a controllo 8 autobus della ditta D.A.P. s.r.l., che si occupano del trasporto dei bambini/ragazzi che frequentano le scuole di Cittadella. Le verifiche effettuate all’arrivo dei pullman presso la scuola primaria “Cornaro” e secondaria di primo grado “Pierobon”, sono risultati tutti regolari per quanto riguarda l’efficienza dei mezzi e l’idoneità dei conducenti, mentre sono al vaglio eventuali irregolarità sulle dotazioni obbligatorie di bordo.

L'attività di controllo

Questa specifica attività di controllo, motivata per far viaggiare sicuri i giovani studenti cittadellesi durante i loro spostamenti da casa agli istituti scolastici e viceversa, saranno ripetuti periodicamente grazie alla collaborazione esistente tra l’Arma e l’Amministrazione Comunale.

La Compagnia di Cittadella invita insegnanti e cittadini a segnalare agli organi di polizia eventuali comportamenti scorretti dei conducenti dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare con il cellulare, ascoltare musica con gli auricolari, bere alcolici ecc.), non solo per quanto concerne il trasporto scolastico comunale, ma anche per quelli di linea relativi al trasporto degli studenti di altri istituti scolastici del territorio.