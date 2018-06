Maxi operazione della polizia nelle autostrade: 22 patenti ritirate e 285 veicoli controllati

Si chiama “No binge drinkers on higway” la maxi-operazione ad alto impatto per la sicurezza in ambito autostradale messa in atto nella notte tra venerdì e sabato dalla polizia di Stato e disposta dal Ministero dell’Interno nell’ambito delle iniziative volte a limitare il fenomeno degli incidenti determinati da abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. E ha dato i suoi frutti.

I numeri

Il servizio, è stato svolto dal personale della questura di Padova (con la presenza del dirigente medico dell’ufficio sanitario provinciale) e da pattuglie della sezione di polizia stradale di Padova dotate di apparecchiature etilometro e drug-test. Nel corso dell’attività sono stati controllati complessivamente 285 veicoli e 273 persone, decurtati 225 punti della patente. A seguito del controllo sono state ritirate 22 patenti ai rispettivi titolari perché risultati positivi al test alcolimetrico: tra questi otto operai, un giovane neopatentato, un consulente informatico, un dj, una parrucchiera, un’imprenditrice e un manager.

Tre positivi alla droga

Un giardiniere di 26 anni, uno studente di 22 anni e un operaio di 42 anni sono inoltre risultati positivi anche al drug test.