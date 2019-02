Verifiche nelle aziende tessili: controlli sulle assunzioni e sulla contabilità

Controllo coordinato da parte delle forze dell'ordine all'interno di un'azienda tessile della provincia. L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Albignasego insieme alla polizia locale dell'Unione dei comuni patriarcati, ai tecnici dello Spisal e dell'Ispettorato del lavoro.

Operazione su vasta scala

La verifica si è svolta nella mattinata di giovedì rientra nel programma di controlli messo in atto nella zona a sud del capoluogo per vigilare sul rispetto delle norme all'interno delle fabbriche tessili. Sotto la lente degli ispettori sia le regole di sicurezza sul posto di lavoro, sia la documentazione e contabilità aziendale. Ieri mattina carabinieri e agenti hanno perlustrato i locali di una ditta gestita da titolari italiani nella zona industriale di Albignasego.

I risultati

All'interno vi erano sette operai di origine cinese, tutti regolari in Italia con valido contratto di lavoro. Nessun illecito dunque è stato riscontrato in loco, mentre gli operatori dell'Ispettorato del lavoro e del Servizio di prevenzione igiene e sicurezza (Spisal) hanno acquisito la documentazione per eventuali analisi più approfondite.