Controlli notturni dei carabinieri in varie zone della città: due arresti e cinque denunce

Un maxi controllo che ha interessato tutti i quartieri del capoluogo, con più di 40 uomini in campo, due arresti e cinque denunce. Un vero e proprio battesimo del fuoco per tutti i nuovi carabinieri recentemente assegnati al comando provinciale di Padova, che tra le 17 e le 23 di giovedì sono stati attivamente impegnati sul campo.

Controlli serrati

Sei ore di verifiche a tappeto contro i reati di ogni genere, dallo spaccio di droga ai furti in appartamento, dall'immigrazione clandestina al rispetto del codice della strada. In servizio i carabinieri della compagnia di Padova insieme ai colleghi della Compagnia di intervento operativo di Mestre. Simili operazioni proseguiranno nei prossimi mesi, per contrastare la piccola criminalità e dare un segno tangibile ai cittadini dimostrando la vicinanza dell'Arma.

Due ricercati in carcere

Due le persone finite dietro le sbarre dopo essere state rintracciate e arrestate. Sono un 38enne tunisino e un albanese di soli 17 anni, entrambi colpiti da un ordine di carcerazione per reati commessi fuori regione. Il nordafricano F.M. deve scontare 8 mesi per spaccio come disposto dalla procura di Venezia che lo ha condannato dopo un arresto nel 2015 a Jesolo. Stessa sorte per il minorenne, scappato dalla comunità a cui era stato assegnato ad agosto dopo un furto in Friuli.

Le denunce: dallo spaccio ai furtarelli

Di ogni tipo le accuse legate alle denunce nei confronti di cinque persone, tre tunisini, un italiano e un marocchino. Dei tre tunisini uno è minorenne e un altro è appena maggiorenne. Il 17enne, irregolare, è stato scoperto con 7,5 grammi di marijuana confezionati e pronti per lo spaccio, che gli sono valsi una denuncia per detenzione di stupefacente. Il 18enne invece stato protagonista di un controllo movimentato: dopo aver cercato in ogni modo di non essere identificato, ha fornito un nome falso guadagnandosi l'accusa di resistenza e false attestazioni oltre a al fotosegnalamento. Il loro connazionale 30enne, anche lui irregolare, è invece stato scoperto dopo aver rubato alcuni alimenti al supermercato In's di via Rubatelli e denunciato per furto aggravato. Era invece senza documenti il 22enne marocchino e di fatto soggiornava illegalmente in Italia.

I numeri

L'unico italiano tra i denunciati è finito nei guai per qualche bicchiere di troppo. Il 31enne vicentino è infatti stato fermato alla guida della sua auto e l'alcoltest ha segnalato un valore di 1,08 grammi di alcol per litro di sangue. Due i consumatori abituali di droga segnalati in prefettura, un gambiano e un italiano di Trento. Entrambi sono stati notati in passeggiata Miolati, nota zona di spaccio, dove hanno comprato rispettivamente 3 grammi di hashish e mezzo grammo di eroina. 148 le persone identificate insieme a 90 veicoli.